Det sker i kirken uge 45

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Randi Salzwedell

Erik Norman Svendsen i Sognecenteret

Tirsdag den 13. november, kl. 19.30 i Sognecenteret i Brønshøj vil Erik Norman Svendsen, tidligere biskop og kongelig konfessionarius, fortælle om sit liv i kirkens tjeneste. ’Præst med særlige opgaver’ kalder han sit foredrag. Der er gratis adgang.

Jazz i Kapernaumskirken

Den første jazzkoncert afholdes torsdag den 8. november, kl. 17, med Organic 3, en hammond trio med Niels Ove Sørensen, ved hammondorglet, Uffe Steen på guitar og Esben Bach på trommer. Jazzen fortsætter søndag den 11. november, kl. 11, hvor jazzbassist Helle Marstrand medvirker under gudstjenesten sammen med kirkens organist, Peter Brenøe Lange, på keyboard/orgel og kirkekoret. Gratis adgang og efter torsdagskoncerten inviterer kirken på en forfriskning. Kapernaumskirken ligger på Frederikssundsvej 45.

Mortens aften i Bellahøj Kirke

I anledning af Mortens aften, lørdag den 10. november, holdes gudstjeneste i Bellahøj Kirke kl. 16 til minde om Morten Bisp, som levede i den tidlige middelalder. Legende om Morten fortæller, at han af ydmyghed ikke ville udnævnes til biskop. Han gemte sig derfor i en gåsesti for at undgå udnævnelsen. Gæssenes skræppen forrådte ham, og han blev udnævnt til biskop. Han bestemte, at man hvert år skulle straffe gæssene for at have forrådt ham – ved at slagte og spise dem. Efter gudstjenesten er der middag med and og æblekage for 60 kr. Tilmelding på 24621930.

”Vinterbrødre” er månedens film i Bellahøj Kirke

Torsdag den 8. november, kl. 19 viser Bellahøj Kirke den danske film ”Vinterbrødre” fra 2017, instrueret af islænderen Hlynur Pálmason.

Filmen udspiller sig på et kalkværk, hvor støvet farver alt gråt, hvor omverdenen ikke trænger ind, og hvor nat og dag synes at smelte sammen. Brødrene Emil og Johan bor, arbejder og lever sammen i dette støvede helvede. Det er Hlynur Palmasons spillefilmsdebut, og han modtog ved både Robert- og Bodilprisfesterne i år bl.a. prisen for bedste danske film. De to brødre spilles af Elliott Crosset Hove og Simon Sears. Der er gratis adgang til filmen – og bagefter åbner filmcaféen, hvor der bliver lejlighed til at snakke om oplevelsen over et glas vin og lidt mundgodt.

Fællessang i Husum Kirke

Der er fællessang i ANX’et ved Husum Kirke tirsdag den 13. november, kl. 10-12. Her er kaffe, te, hygge og en hel masse sang. Ved roret står korleder og organist Kirsten Thorup. Deltagelse er gratis.

Fredagsmøde i Husumvold Kirke

Fredag den 9. november, kl. 10-12 er der andagt og Fredagsmøde i Husumvold Kirke – denne gang om H. C. Andersen og kristendom. Sognepræst Bruno Rasmussen fortæller. Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Vi begynder med en kort andagt i kirkerummet kl. 10. Undervejs er der også tid til snak, kaffe og morgenbrød. Ved sognepræst Line Bjørn Hansen. Det er gratis og uden tilmelding.

Spaghettigudstjeneste

Der er spaghettigudstjeneste i Husumvold Kirke tirsdag den 13. november, kl.17 på børnenes præmisser for børnefamilier, bedsteforældre og andre interesserede. Sognepræst Line Bjørn Hansen fortæller bibelhistorier, så børnene kan forstå det. Efter gudstjenesten er der fællesspisning, hvor menuen er spaghetti med kødsovs. Gratis og uden tilmelding.

Gudstjenester uge 45:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Lørdag 10/11, kl. 16:

Lørdagshøjmesse

v/ Asser Skude

Onsdag 14/11, kl. 17:

Børnegudstjeneste

v/ Johanne Haastrup

og Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Lørdag 10/11, kl. 12:

Dåbsgudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Søndag 11/11, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 11/11, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 11/11, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 14/11, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 11/11, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 11/11, kl. 11:

Højmesse

Søndag 11/11, kl. 17.30: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 11/11, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen