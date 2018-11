Det sker i kirken uge 46

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Salondebat om kødet i maden

Skal den store bøf forbydes eller pålægges tårnhøje afgifter? Er det udtryk for fanatiske veganeres klimakorstog? Mandag den 19. november, kl. 19 er der debat i Sognecenteret i Brønshøj. Jonatan Leer, ekspert i madens symbolske betydning og Mickey Gjerris, bioetiker og tidligere medlem af Etisk Råd, kommer med oplæg. Der kan tilkøbes et let traktement. Tilmelding tilrådes.

Karsten Thomsen om omsorg

– Har vi, i vores teknologifiksering og ved at afmystificere mennesket til celle- og plasmaniveau, uforvarende medvirket til en maskinliggørelse af mennesket som krop? Har vi indrettet et sundhedsvæsen til at ignorere, at et menneske er andet og mere end en krop, en maskine der skal repareres, spørger sogne- og hospitalspræst Karsten Thomsen tirsdag den 20. november, kl. 14 i Sognecenteret i Brønshøj, når han lægger op til debat.

Kirkefrokost i Tingbjerg Kirke

Onsdag den 14. november indbydes til kirkefrokost i Tingbjerg Kirke kl. 12 og kl. 13 gudstjeneste ved Mette Basbøll. Kl. 14 er der et spændende foredrag ved Jacob Egeris Thorsen. Han fortæller om kristendommen og de andre religioner man møder i et moderne samfund.

Sang og mad hver uge

I Tingbjerg Kirke er der morgensang hver torsdag, kl. 10.45 til 11 og derefter serveres ”Mad til Alle”, kl. 11-13.

Børnegudstjeneste om Noa

Onsdag den 14. november, kl. 17, kan man ved børnegudstjenesten i Bellahøj Kirke høre fortællingen fra Det Gamle Testamente om Noa, som byggede et kæmpe skib. Da regnen kom, og vandene steg, nåede Noa at redde alle dyr ind i skibet, som blev kaldt ”Noas Ark”. Der skal leges, synges og høres historie, og efter gudstjenesten er der mulighed for at spise spaghetti med kødsovs. Maden er gratis for børn. ​

Præstebesøg i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 20. november er der kirkemiddag kl. 17 og gudstjeneste kl. 18 ved Mette Basbøll i Tingbjerg Kirke. Kl. 19 afholdes foredrag ved den gamle præst i Tingbjerg Kirke, Hans Anker Jørgensen var den første præst ved kirken. Han har skrevet et utal af salmer og i Tingbjerg Kirke synges de stadig. Hans Anker kommer og fortæller om arbejdet på den nye bog ” Solen fra Nazaret” og sammen synges nogle af hans bedste salmer- skrevet i Tingbjerg.

Alle er velkomne- men tilmelding til spisning sker hos kirketjeneren senest den 16. november.

Beethoven i Husum Kirke

Lørdag den 17. november, kl. 16 er der igen koncert i Husum Kirke med musik af Beethoven. Det er den sjette og sidste koncert i serien med Beethovens samlede strygekvartetter, spillet af Arild Kvartetten. Her spilles opus 18 nr. 6 i B-dur, opus 135 i F-dur og opus 59 nr. 3 i C-dur. Fri entré.

Kirkebio i Husumvold Kirke

Den 11. november, kl. 11 er det nøjagtigt 100 år siden, at 1. Verdenskrig sluttede. Det mindes i Husumvold Kirke torsdag den 15. november, kl. 19, hvor filmen ”Intet nyt fra Vestfronten” vises. Det er en filmatisering af Erich Maria Remarques delvist selvbiografiske roman fra 1929, der beskriver krigens gru set fra en 19-årig soldats synsvinkel.

Sognepræst Stig Boel kommer med et kort oplæg til filmen, og efter filmen, er der mulighed for at diskutere det, der gjorde indtryk. Øl og vand 10 kr.

KULT i Husumvold Kirke

Tirsdag den 20. november kl. 19 Der er ungdomsKULTgudstjeneste for Husum og Husumvold Kirkers konfirmander i Husumvold Kirke tirsdag den 20. november, kl. 19 – og alle andre, der har lyst til at være med. Husumvold Kirkes band står for musikken, og sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby for ordene.

Fredagscafé med Mia Nyegaard

Ved fredagscaféen den 16. november, kl. 14 får Bellahøj Kirke besøg af Københavns socialborgmester Mia Nyegaard. Hun vil fortælle om sine opgaver som socialborgmester og om vejen til borgmesterposten. Mia Nygaard har tidligere arbejdet som forretningsudvikler og har været socialordfører på Københavns Rådhus. Ellers har hun bl.a. været administrerende direktør for Friis-Holm Chokolade A/S samt arbejdet i både det offentlige og private.

Babysalmesang på Bellahøj

Babysalmesang er et musikalsk og rytmisk tilbud til de mindste børn og deres forældre eller en anden voksen. I Bellahøj Kirke er der babysalmesang hver fredag kl. 10 for babyer i alderen 0-12 måneder. Her synges salmer og leges sanglege med børnene. Yderligere oplysninger på www.bellahoejkirke.dk.

Musikalsk legestue

Rytmik og salmer er en musikalsk legestue for børn i førskolealderen. Man behøver ingen specielle kompetencer som forældre, for at deltage i rytmikken med sit barn. Man lærer hvordan man får musik og bevægelse ind i hverdagen på en let måde, og hvordan det understøtter barnets sanseudvikling samt den motoriske, sproglige og sociale udvikling. Rytmik og salmer foregår hver lørdag formiddag i Bellahøj Kirke. Yderligere oplysninger på www.bellahoejkirke.dk.

Gudstjenester uge 46

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 15/11, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Søndag 18/11, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Lørdag 17/11, kl. 12:

Dåbsgudstjeneste

v/ Karsten Thomsen

Søndag 18/11, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 18/11, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 20/11, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 18/11, kl. 10:

Højmesse v/ Lise Mortensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 20/11, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 18/11, kl. 10.30: Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 18/11, kl. 11:

Højmesse

Søndag 18/11, kl. 17.30: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 18/11, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen