Dialog om skoleudbygning skal genoptages

Sådan skal den nye bygning til udskolingen på Bellahøj Skole se ud. Foto: Presse

På baggrund af et kritisk læserbrev i Brønshøj-Husum Avis fra afdelingsbestyrelsen i boligselskabet fsb på Bellahøj vedrørende udbygningen af Bellahøj Skole og mangel på dialog og samspil omkring udbygningen, har overborgmester Frank Jensen nu svaret beboerne.

Af Erik Fisker

– Det glæder mig, at I har haft en god dialog omkring byggeprojektet i opstartsfasen. Det er med til at give hele byggesagen og projektet en god modtagelse i lokalområdet og medvirker til, at byggeriet tilfører værdi til lokalområdet, siger Frank Jensen i sit svar, og gør opmærksom på, at han er blevet orienteret om, at en ny projektleder har taget kontakt til afdelingsbestyrelsen for at aftale et nyt møde og genoptage dialogen.

– I forhold til de rejste konkrete spørgsmål til projektet så er det fortsat planen at fjerne hegnet og bevoksning langs Skolestien og at etablere en sti mellem skolens område og Skolestien. Der etableres ikke et indgangsparti mod Degnemosen, som I har læst i Brønshøj Husum Avis.

– Derimod er det fortsat planen, at der skal etableres en beach-vollybane, som kan være med til at understøtte Bellahøj Skoles idrætsprofil og som beboerne i lokalområdet forhåbentlig også vil bruge. Byggeri København er meget opmærksomme på jeres bekymring for sandfygning i den forbindelse. Spørgsmålet om at undgå eller minimere sandfygning indgår derfor i projektet, siger Frank Jensen i svaret til afdelingsbestyrelsen.

– Jeg håber, at I får en god dialog om resten af byggeprocessen, og at I bliver glade for skolen og de nye omgivelser omkring skolen, når det hele står færdigt, slutter overborgmesteren.