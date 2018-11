Efter fire kampe i streg uden sejr og en hård oktober måned, lykkedes det for hvepsene at tage alle tre point i november-måneds første kamp. Her blev det til en 1-0 sejr ude mod Marienlyst. Det skulle også gerne blive til en ny sejr, når det gælder efterårets sidste kamp. Her kommer B93 på besøg.

Af Christian Haslund

B93 har i denne sæson været bedre ude end hjemme. Inden de to sidste runder havde holdet fra Østerbro kun hentet to point i syv hjemmekampe, mens de havde vundet samtlige udekampe. Noget kunne dog godt tyde på, at dette mønstre er ved at ændre sig. I forrige runde blev det nemlig til et nederlag ude mod AB, og i weekenden hentede de deres første hjemmesejr, da Frem blev besejret.

Brønshøj har haft nogle defensive problemer i de seneste kampe, men i kampen mod Marienlyst lykkedes det at lukke ned for fynboerne næste hele kampen. I 2. halvleg var deres farligste forsøg et frispark. Samtidig producerede man stadig chancer. Hvis hvepsene kan fortsætte i samme spor, så kan det blive en fornøjelig eftermiddag på Tingbjerg Ground efterfulgt af julefrokost inde i klubhuset efter kampen.

Der er endda også et arrangement inden kampen, hvor den årlige Hvepse Tour finder sted kl. 12.30. Her cykler otte par penge ind til Divisionsholdet. Blandt rytterne er bl.a. supporternes formand Steen Jørgensen, midtbanespilleren Oskar Tranberg og den tidligere Brønshøj-spiller Michael Manniche.

Så tag turen ud til Tingbjerg på lørdag og tilbring en hyggelig dag sammen med de andre hvepse. Både ved at heppe på cyklisterne, synge til spillerne og spise noget god mad.

Men har du ikke mulighed for at komme ud og se kampen live, så kan du heldigvis følger med på enten Twitter eller se livestreaming af kampen på Mycujoo.tv. Men vi håber da, at vi ses.

Derudover ønsker vi B93’s spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.