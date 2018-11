Et helt andet hold

18-årige Jonas Arpe debuterede på Unions mandskab med bravur i lørdags. Foto: Christian Ove Carlsson.

Boldklubben Union stillede på det nærmeste med de næstbedste spillere mod FA 2000

Af Jan Løfberg

Overskriften kan læses på to måder. Med tryk på HELT eller med tryk på ANDET. Men det bliver hip som hap, for sagen er, at Boldklubben Union til topkampen mod FA 2000 stilled med et overraskende alternativt mandskab.

For det første var flere spillere skadede, for det andet var målmand Andreas Dyhr netop blevet far, og for det tredje havde en stor del af Unions sædvanlige førsteholdsspillere valgt at skulle noget andet. Union havde uden held forsøgt at få kampen spillet på et andet tidspunkt.

Det er amatørklubbers lod, at man hverken kan forlange eller kræve, at spillere står til rådighed til samtlige kampe. Union har da også mange gange tidligere måttet undvære spillere på grund af ferier, familiefødselsdage, familieforøgelser o.a.

Derfor var forventningerne til kampen mod FA 2000 ikke store. Af faste spillere optrådte kun Jeppe Brædder og Mads Janell. Alligevel slap Union med et ærefuldt nederlag på 1-2 mod topholdet i Danmarksserien pulje 2.

På baggrund af ovenstående var det en tilfreds træner Morten Vinther, der konstaterede: – Stor ros til alle mand. Der blev kæmpet, så det fløjtede. En flot debut af den 18-årige Jonas Arpe, der vogtede målet i stedet for Andreas Dyhr. Jonas er af egen avl, så der er noget at bygge på fremover. I midterforsvaret fik den 35-årige Mikkel Mandrup DS-debut. Han er pt. træner for 2. holdet og har mange 1. holdskampe i KS.

Før pausen scorede FA 2000 to mål på hovedstød. Efter pausen frygtede man måske et sammenbrud, men i stedet reducerede Jeppe Brædder på et straffespark. Union nåede ikke helt på omgangshøjde med FA 2000, men fik skabt spænding til sidst.

Nu forestår vinterpausen – og Vinther kan se tilbage på Unions hidtil bedste sæson i klubbens over 100 år lange historie. Mens pausen står på kunne det måske være en idé at tale om prioriteringer. For tilsyneladende har Union hen ved 20-25 mand, der har DS-niveau: Så hvem gider spille?