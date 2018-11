Flødeis & Porcelæn

Helge Baun Sørensen. Foto: presse

Billedforedrag om to af bydelens tidligere store virksomheder, Dahl Jensens Porcelænsfabrik og mejeriet Søholm

Af Erik Fisker

Det sker onsdag den 28. november, kl. 19 på Brønshøj Bibliotek, hvor lokalhistorikeren Helge Baun Sørensen, der også er næstformand i Lokalhistorisk Selskab, vil fortælle og vise billeder fra de to nu nedlagte virksomheder, der var med til at sætte sit præg på bydelen.

Den danmarksberømte porcelænsfabrik i Husum blev grundlagt i 1925 og lå indtil begyndelsen af 1980’erne på Frederikssundsvej 288, hvor Føtex ligger i dag.

Jens Peter Dahl-Jensen (1874-1960) var ildsjælen, der var uddannet billedhugger og skabte sin egen fabrik i tæt samarbejde med sønnen Georg. Dahl-Jensens smukke, elegante figurer er i dag højt i kurs blandt samlere. En ”plattedame”, der var ansat i 1960’erne, kommer og vil supplere med et par historier fra fabrikken.

Mejeriet Søholm lå på adressen Frederikssundsvej 202 med en hvid palævilla og de markante fabriksbygninger i funkisstil. Det var familien Friis, der forsynede hele bydelen med mælk og mejeriprodukter, og børnene stod i kø for at købe Eventyr Is. Fabrikken forsvandt i slutningen af 1970’erne og blev erstattet af Brugsen, i dag Fakta.

Yderligere oplysninger og billetter på Brønshøj Bibliotek.