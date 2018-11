Lørdag den 10. november kl. 11.00-11.40 får Brønshøj Bibliotek besøg af forfatter og illustrator Kim Fupz Aakeson, som læser op af sine børnebøger.

Af Dorthe Brandborg

Han har bl.a. skrevet den superpopulære serie om Vitello og fortæller om, hvordan det gik til, at Vitello kom til verden. Vitello som hedder Vitello fordi hans mor har boet i Italien i to måneder, dengang hun var ung. Nu bor de i et rækkehus i Danmark tæt ved ringvejen og tæt på Vitellos irriterende venner, tvillingerne Max og Hasse og møgungen William.

For børn fra 5 år og deres voksne. Gratis, tilmelding er ikke nødvendig man skal bare møde op.