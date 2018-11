Fyringen gav mig sparket

Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Det var netop det, Heidi Munkholm Thorsen erfarede, da hun for halvandet år siden blev fyret fra sit job som ortopædisk -håndskomager-mester. Nu har hun åbnet egen butik ”Indlægsspecialisten” på Frederikssundsvej

Af Dorthe Brandborg

Ortopædiskåndskomager Heidi Munkholm Thorsen har i 32 år været beskæftiget med faget og har løbende specialiseret sig i at lave indlæg så de passer til dine fødder og sko. Hun har været på Sahva i 23 år og de sidste 7 år hos Holger Hansen Sko. Det er de to største virksomheder indfor håndsyede sko og indlæg. Men trods dygtighed og erfaring blev Heidi alligevel en af dem, som mistede sit job under en fyringsrunde.

-Jeg blev super vred, men kunne jo godt forstå, at virksomheden blev nødt til at fyre folk. Jeg mistede fuldstændig selvtilliden og var ked af det. Jeg skulle nu pludselig til at søge alle mulige job, men end ikke et job i Netto kunne jeg få, fortæller 47 årige Heidi, der til sidst ikke kunne holde ud at gå hjemme.

Men en dag slog det Heidi. ”Hvorfor ikke åbne egen bu-

tik og blive selvstændig?” -Jeg talte med min mand og vi regnede på det og fandt ud af, at jeg ikke behøvede at tjene de samme penge som før. Jeg var bare glad for, at jeg ved at åbne min egen butik kunne lave det, som jeg elsker aller mest, fortæller Heidi, der åbnede sin hyggelige og lyse ”Indlægsspecialisten” på Frederikssundsvej 129 b den 1. juli.

Det var ved et tilfælde, at Heidi havnede i branchen. Hun havde ellers troet, at hun skulle ind for politiet eller uddanne sig som tandlæge. Men hun kom i praktik hos Sahva og blev bidt af branchen.

Tid til nærvær

I dag har hun skabt den drøm, som hun ikke i første omgang havde set komme. Tanken om selv at bestemme, synes hun er en dejlig følelse og den giver hende arbejdsglæde. Og man er da heller ikke i tvivl om passionen, når man hører Heidi fortælle om vigtigheden i at få ordenlige indlæg, der passer, så de støtter hele kroppen.

-Det kan jo være svært at komme herned for de ældre, så jeg tager gerne på hjemmebesøg og tager mål til specialfremstillede indlæg, fortæller Heidi.

Ud over at have fået sit eget, så er der også en anden ting, som har givet Heidi meget mere arbejdsglæde.

– I mit tidligere job gik det så stærkt, nu lægger jeg meget vægt på, at der skal være ro og nærvær, når folk kommer ind i butikken. Der skal være tid til at høre folks historier, fastslår Heidi, der glæder sig til at tage imod kunderne i sin hyggelige og lyse forretning.