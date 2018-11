Guide: Sådan bibeholder du et økonomisk overblik i julen

SPONSORERET INDHOLD: Der er stor forskel på, hvor meget danskerne gør ud af juletiden. For nogen skal der være råd til juleture, julegaver og holde en stor julefest, mens andre blot skal købe få gaver og møde op til andres julefester. Denne guide er derfor hovedsageligt udarbejdet til dem, som netop prioriterer julen og dens traditioner højt og ikke ønsker at indføre nogen form for besparelse hertil.

Der er stor forskel på, hvor meget danskerne gør ud af juletiden. For nogen skal der være råd til juleture, julegaver og holde en stor julefest, mens andre blot skal købe få gaver og møde op til andres julefester. Denne guide er derfor hovedsageligt udarbejdet til dem, som netop prioriterer julen og dens traditioner højt og ikke ønsker at indføre nogen form for besparelse hertil.

Der er derfor mange som vælger at låne penge på denne tid af året, hvilket bestemt er en mulighed – men før du også vælger at benytte dig af denne løsning, kan du med fordel læse nedenstående guide og overveje, om der er behov for at låne penge.

1. Hvor kan du skære i din privatøkonomi?

Find dine mest kritiske briller frem og tag et grundigt kig på dine udgifter. Er der mulighed for, at du kan frigive nogle økonomiske kræfter ved at skære i dine udgifter? Eksempelvis kan du, måske blot for et par måneder, afvikle/sætte abonnementer i bero. Har du nogle streamingtjenester, som du ikke bruger i tilstrækkelig grad til at betale til dem?

Du kan eventuelt også overveje, om du har tænkt dig at bruge din sparsomme tid i december måned på at træne? Hvis ikke kan du nemt spare penge på denne post ved at sætte det i bero, indtil du er klar igen.



2. Lån penge via en sammenligningstjeneste hvis du mangler finansiering

Hvis du tager beslutningen om at låne penge, kan du med fordel anvende en sammenligningsside som Moneylender. Årsagen til dette er, at denne side kan indhente tilbud fra mange forskellige udbydere, hvilket hjælper dig til at finde et godt og billigt lånetilbud.

Derudover kan du tillægge, at krav og betingelser som oftest er langt færre ved online lån, hvorfor processen er mere enkel. Hvis din ansøgning godkendes, kan du i mange tilfælde få pengene udbetalt den samme dag, hvormed du kan planlægge din december måned.

3. Planlæg din december måned

Når du har skåret i dine udgifter, er det tid til at notere alle dine ekstra udgifter, som forekommer i forbindelse med julen. Det er vigtigt, at du er realistisk, så du ikke blot opstiller nogle mål for december, som er umulige at efterleve.

Dernæst er det tid til at tjekke, om din privatøkonomi er stærk nok til at kunne stå imod dine jule-præferencer? Hvis du med dine nedskæringer og nøje planlagte jule-udgifter stadig mangler finansiering, kan du med fordel læse næste punkt i denne guide.