Af Erik Fisker

Tingbjerg Idrætspark har fået ca. 10.000 kvadratmeter nyt kunstgræs, men det sædvanlige gummigranulat er blevet erstattet af det mere miljøvenlige kork. Næsten alle andre kunstgræsbaner er anlagt med fyld af gummigranulat, der er lavet af gamle bildæk. Ved at anvende kork i stedet skal det undgås, at der udledes mikroplast til naturen samt at eventuelle kemikalier fra granulatet kommer i grundvandet.

Politikerne i København har afsat omkring 10 mio. kr. til kunstgræsbanen.