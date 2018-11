Håndboldens Dag hos Freja

Stor familiedag den 10. januar i Bellahøj Hallen, hvor de allermindste til de allerældste og allerstørste kan få lov til at lege med en håndbold

Af Jan Løfberg

Freja Håndboldklub inviterer til Håndboldens Dag 2019. Det er et landsdækkende arrangement, der afholdes for første gang i forbindelse med det kommende herrehåndbold VM på hjemmebane, der starter den 10. januar.

Freja åbner dørene for at vise håndboldens mangfoldighed, så alle aldre kan komme i spil. Arrangementet foregår i Bellahøj Hal 1, Bellahøjvej 1 i Brønshøj.

Program

09.00 – Dørene åbner

09.15-10.00 – Håndboldfitness (kombination af håndbold og fitness for voksne – der spilles på lille bane med blød bold, så alle kan være med!)

09.15-10.00 – Trille Trolle (håndbold for de 2-4-årige)

10.15-11.00 – U6/U8-håndbold

11.15-12.00 – U10-håndbold

12.05-12.50 – Five-a-side (kortbane håndbold med blød bold og uden tacklinger, for voksne)

I løbet af dagen vil der være mulighed for kaffe og kage. Der vil være caféområde hvor man kan sidde og hvile sig efter man har været på banen. Derudover vil der være konkurrencer for de mindste og fine præmier.

Freja Håndboldklub håber, at hele familien har lyst til at deltage. Aktiviteterne er gratis og tilmelding er ikke nødvendigt – man dukker bare op til de aktiviteter man har lyst til at deltage i.