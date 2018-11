Heino og Jakob i Pilegården

Ironiske hverdagsbetragninger og en forkærlighed for det akavede og tåkrummende er noget af det, der kendertegner aftenens optrædende. Foto: Comedyklubben.dk

Mandag den 3. december kl. 20 er der gode mandagsgrin at hente i Brønshøj Comedy Club, hvor den faste vært Valdemar Pustelnik har inviteret to rutinerede komikere forbi

Af Dorthe Brandborg

Heino Hansen

Heino har skabt sig en kometkarriere inden for stand-up. Han debuterede i 2008 og var allerede året efter fast opvarmer for Linda P. Heino kunne efterfølgende opleves til Zulu Comedy Galla i både 2009 og 2010, hvor han også var nomineret til Talentprisen, samt i “DM i stand-up” i 2010 og 2015, hvor han begge gange blev en publikumfavorit og nr. 2 i selve finalen. Comedy-fans kender ham også fra de to shows ”Heino & Jakobs onemanshow”(2013) samt ”Heino i Hegnet”(2016), en udsolgt tour, der af Zulu Comedy Festivals anmelder blev belønnet med ordene “en kæmpe succes.”

Jakob Svendsen

Med vores hverdag som udgangspunkt griber Jakob fat i situationer, detaljer og kedsommeligheder, pynter dem med charme (eller mangel på samme!) og serverer det hele på et solidt fundament af selvironi. Det selvironiske er egentlig ikke noget Jakob bevidst vælger. Det er hans eneste mulighed, thi Jakob er hverken størst, stærkest, farligst eller hurtigst – han er nærmere et direkte modbevis på Darwins teori om ”survival of the fittest”.

Billetter fås på pilegaarden.kk.dk og der er rabat til studerende.