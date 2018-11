Hvepsehistorien på vej

Brønshøj Boldklub udgiver en jubilæumsbog om de første 100 år

Af Jan Løfberg

De første kapitler er skrevet til jubilæumsbogen er skrevet, meddeler Brønshøj Boldklub på sin hjemmeside.

Ja, det må man da håbe, for man har haft 100 år til det!

Spøg til side. Brønshøj Boldklub udgiver en jubilæumsbog i anledning af sin 100 års fødselsdag i 2019. I bogen kan man blandt andet læse om Brønshøj Mesterskabet, om dengang klubben reddede sin 75 års ubrudte divisionsstatus med bare et enkelt mål i den rigtige retning – for så blot fem år senere at rykke op i den datidens Superliga, der hed 1. division.

Et kapitel med en Brønshøj-legende er også undervejs. Han scorede som lilleput 44 mål i syv kampe og kom siden på landsholdet.

Både privatpersoner og sponsorer kan støtte udgivelsen. Hvis du har lyst til at vide mere om, hvordan du kan bidrage, så kan du læse mere på den snart 100-årige boldklubs website bronshojboldklub.dk.