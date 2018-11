Hvepsene overvintrer på andenpladsen

Der var masser af stemning på tilskuerpladserne under kampen mod B93. Foto: Christian Ove Carlsson.

I efterårets sidste kamp vandt Brønshøj med 3-1 over B93

Af Jan Løfberg

Jubilaren scorede. Angriberen, der spillede sin sidste kamp for Brønshøj, scorede sit 25. mål for Hvepsene. Der var nok at glæde sig, da Brønshøj besejrede B93 med 3-1 på Tingbjerg Ground i lørdags.

Der var blomster til både anfører Jamil Fearrington (100 kampe) og Patrick Naundrup (sidste optræden i gult og sort) for syv halvsæsoner i BB.

Inden kampen gik i gang, var der blomster til Jamil for 100-kamps-jubilæet og blomster til Naundrup, som tak for de 3,5 år som hveps.

Christian Haslund, redaktør af Brønshøjs hjemmeside, skriver blandt andet: – Brønshøj startede som lyn og torden, og overfaldsstrategien gav pote efter fire minutters spil. Her sendte Jamil et fladt indlæg ind i feltet, hvor Kevin Bechmann Timm sparkede til bolden første gang, og sendte den i mål ved nærmeste stolpe. 1-0.

Glæden varede dog kun otte minutter. På et B93-hjørnespark i deres højre side blev bolden sendt ind til Christian Stokholm, der hoppede højst af alle, og fik headet bolden i mål bag en chanceløs Kasper Vilfort. 1-1. Efter 27 minutter var der igen gang i netmaskerne.

Daniel Anusic fik kæmpet sig frem til et indlæg i Hvepsenes venstre side, og inde i feltet kom Jamil stormende og fik hovedet på. Anføreren fik headet så kraftigt til bolden, at den nok ville have slået et hul i Berlinmuren. Heldigvis holdt nettet i Tingbjerg. 2-1 til Brønshøj.

I 2. halvleg var det B93, der kom bedst ud. Efter at have presset godt på i 20-25 minutter gik luften lidt ud af ballonen for B93, og Brønshøj overtog igen styringen. Men det blev ikke til de store åbne chancer.

Med ti minutter tilbage af kampen blev Patrick

Naundrup skiftet ind til sin sidste kamp som hveps. Og efter 88 minutter kom Naundrup på tavlen. B93s målmand gled i banen, og så var der ellers tomt mål til Naundrup, der var usvigelig sikker. Og herligt, at Naundrup kom på tavlen i sin sidste kampe for Brønshøj. Samtidig var det også Brønshøjs mål nummer 100 mod B93.

Ca. seks minutter senere fløjtede dommer Yasin Seker kampen af, og det var nogle glade spillere, der kunne juble med fansene, der var mindst lige så glade.

Nu venter der en vinterpause på fire måneder før det går løs igen den 10. marts 2019 ude mod Avarta. Men spillerne skal dog ikke vente så lang tid, da de starter træning op igen allerede den 12. januar.