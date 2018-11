Hvor er den sunde fornuft?

Efter en lang, varm og god sommer er det trist at komme tilbage til Tingbjerg.

Af Freddy Christensen

Efter en lang, varm og god sommer er det trist at komme tilbage til Tingbjerg. Det er kedeligt at intet tilsyneladende, har ændret sig når det drejer sig om renoveringen af fsb lejlighederne.

Jeg har talt med flere beboere, der som jeg ryster på hovedet, efter en dårlig ledet og udført renovering, og må erkende at tåbelighederne fortsætter. Midt i de flestes ferie, ville man ind og reparere fejl og mangler i lejlighederne. Mange var bortrejste og man prøvede at ring beboerne hjem fra sommerhuse og ferie. Igen manglende respekt over for beboerne.

Der spildes tid på planlægning og håndværker tid. Installering af nye maskiner i vaskerierne i nedslidte beskidte og ikke færdig gjorte lokaler. Tåbeligt. Det kan godt være der mangler penge, så burde man vente til det var på plads. Det bliver kun dyrere på den måde. Det er ikke nok, at propper alt ind i et regneark, det får ikke tingene til at fungere, mere IT giver ikke overblik, tvært imod. Tænk bare på alle de, mere eller mindre kuldsejlede projekter i Stat og Regioner.

Det var måske en ide, at oprette en uddannelse i sund fornuft og omtanke. Sæt farten ned og få det hele med.