Investor på vej til Brønshøj Boldklub

Carsten Salomonsson fører forhandlinger med Brønshøj Boldklub om at blive bestemmende anpartshaver

Af Jan Løfberg

Umiddelbart før sin 100 års fødselsdag står Brønshøj Boldklub over for et historisk tiltag. Carsten Salomonsson, der blandt andet har en fortid som sportchef i Fremad Amager, har på det seneste ført drøftelser med baglandet i Brønshøj Boldklub. Carsten Salomonsson ønsker nemlig at gå ind i BB ApS – der driver den semiprofessionelle fodbold i boldklubben – som bestemmende anpartshaver.

Bestyrelsen i Brønshøj Boldklub ApS har sat en afklarende proces i gang, hvor bestyrelsen i Brønshøj Boldklub, tidligere formand Finn Ryberg, Erhvervsklubbens formand Kim Madsen, Hvepsesupporternes formand Steen Jørgensen m.fl. samt repræsentanter fra Brønshøj Drunken Army har mødtes med både bestyrelsen i ApS’et og Carsten Salomonsson.

Brønshøj Boldklub ApS blev etableret for 40 år siden i 1978. Ind imellem har selskabet ligget stille, når man ikke har haft kontraktspillere, men lige i netop nu har selskabet 12 kontraktspillere.

– Vi tegner i hovedreglen blot et-årige kontrakter, primært af økonomiske årsager. Det gør det svært at holde på spillere, der i løbet af sæsonen præsterer godt og dermed bliver attraktive for andre klubber, fortæller administrerende direktør Dennis Kjeldsen i en pressemeddelelse.

Efter Carsten Salomonssons interesse i Brønshøj er der lagt op til, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling – formentlig den 10. december – med et eneste punkt på dagsordenen: ”Overdragelse af fodboldlicens til ApS med bestemmende Anpartshaver”.

Hvis der er grundlag for at arbejde videre, skal der udarbejdes en kontrakt, som skal danne grundlag for indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.