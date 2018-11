Jazz i Kulturhuset Pilegården

Paul Harrison Band & Camilla. Foto: presse

Jazz af international klasse vil kunne opleves i Pilegården lørdag den 10. november, kl. 20, hvor Paul Harrison Band & Camilla besøger Jazzklubben i Brønshøj.

Af Erik Fisker

Det er nu 20 år siden, kapelmester Paul Harrison har startet sit eget band i Danmark, et unikt band, der hele tiden overrasker. Der har været en del udskiftning undervejs, men denne aften skal vi ud over kapelmesteren på klarinet/sopransax og altsax høre Peter Williams: Kontrabas (UK), Søren Strausbøl: Piano/vokal (DK), Bo Møller Petersen: Guitar/banjo/vokal (DK), Mikkel Find: Trommer (DK) og Camilla Ernen: Vokal (DK).

Repertoiret er bredt, der diskes op med jazzens rytmiske stilarter: revival, swing, ragtime, Traditionel, Dixieland, New Orleans, Blues, etc. Det bliver en aften for både de danseglade og lyttende gæster. Der vil være fællesspisning kl. 18.30, og spisebilletter kan bestilles på tlf. 39653149 senest onsdag den 7. november, kl. 12. Billetter til musikken kl. 20 kan købes ved indgangen.

Arrangementet er støttet af Københavns Musikudvalg.