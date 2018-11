Jul i Tivoli for 25. gang

Foto: Lasse Salling

I år åbner portene for 25. gang for Jul i Tivoli, der siden starten tilbage i 1994 har haft 19.472.000 gæste. Gæsterne kan i år bl.a. se frem til, at Tivoli tænder op mod en 1 mio. lyspunkter, nye lys- og snescenografier samt premiere på et projekteringsshow på Koncertsalens facade.

Af Erik Fisker