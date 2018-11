Julemærket giver udsatte børn selvtillid

Kronprinsessen afslørede årets støttemærke

Af Erik Fisker

Årets Julemærke er på gaden – det 115. i en ubrudt række, der siden 1904 er blevet solgt til fordel for udsatte børn i Danmark. Det kendte Troldeliv-univers danner rammen om Julemærket 2018, som Danmarks vel nok bedst kendte serietegner, Peter Madsen, står bag. Og går man på opdagelse i årets Julemærkeark ’Jul i Troldeskoven’, kan man da også både finde de små troldebørn, Paja og Pajko, deres søskende, mor Æna og far Wrisil. Ved et arrangement på Københavns Rådhus blev årets Julemærke afsløret af Peter Madsen og Julemærkehjemmenes protektor, H.K.H. Kronprinsessen.

Hjælp til at se sig selv med nye øjne

Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke noget værd. Jeg har ingen venner. Når børn kommer på et af de fe3m Julemærkehjem er det ofte den historie, de kommer med om sig selv. Efter alt for mange fejlslagne forsøg på at blive en del af fællesskabet, er det blevet deres virkelighed, at de ikke dur til noget.

73 % af de børn, der kommer på Julemærkehjem, tror ikke på, de dur. Men et år efter opholdet er tallet faldet til 36 %, og børnene ser lysere og mere positivt på sig selv og livet. Svaret skal blandt andet findes i nærværet og fælleskabet mellem børnene, men også i Julemærkehjemmenes pædagogiske arbejde med børnenes trivsel.

– En mere nuanceret og positiv selvfortælling styrker barnets følelse af velvære, glæde og trivsel og giver det overskud til at handle. Derfor arbejder vi også med at give barnet redskaber til at fastholde de nye, positive perspektiver efter opholdet på Julemærkehjem, siger direktør for Julemærkefonden, Søren Ravn Jensen

FAKTA

– Julemærket kan købes på julemaerket.dk og i en lang række butikker. På e-julemaerket.dk kan man købe Julemærket til sine mails.

– Hvert år får knap 1.000 børn mellem 7-14 år ophold på et Julemærkehjem.

– Julemærkehjemmene hjælper børn, der kæmper med mobning, ensomhed, lavt selvværd og overvægt.