Juletræet tændes i Husum Bypark

En lidt ældre udgave af en brandbil holder parat til at køre julemanden til Husum Bypark. Foto: presse

Julemand, borgmesterord, godteposer – og træ

Af Erik Fisker

Lørdag den 24. november kommer julen for alvor til Husum, når det store træ tændes. Festlighederne starter kl. 16 med 10 musikere, der slår julestemningen an med højtidens musik og efterfølges af Husumvold Kirkes Børnekor og Tuborgkoret.

Kl. ca. 16.45 holder børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen juletalen og vil sammen med de fremmødte børn kalde på julemanden. Går det efter planen, og julemanden hører råbene, kommer han kørende i en gammel brandbil, tænder lysene på juletræet og står for uddeling af godteposer.

Når alle børn har fået godteposer har forældrene i år mulighed for at tage et billede af deres barn sammen med julemanden, medens han sidder på brandbilen.