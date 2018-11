Julevandring og juletræstænding

Esrum Kloster. Foto: Presse

I Bellahøj Kirke tager de det med at gå julen i møde helt bogstaveligt. På lørdag den 1. december arrangerer kirkens pilgrimsgruppe en vandring gennem Gribskov fra Mårum kirke til Esrum Kloster (ca. 11 km.).

Af Erik Fisker

Man kan vælge at møde op ved Bellahøj kirke kl. 7.45 og følges ad med bus og tog (husk rejsekort) til Nordsjælland, men der er også mulighed for at køre i egen bil direkte til Mårum Kirke, hvor vandringen begynder kl. 9.30. Efter vandringen gennem skoven er der sat tid af til at opleve det hyggelige julemarked på Esrum Kloster med delikatesser, lokale lækkerier og håndplukkede julespecialiteter.

Hjemturen fører deltagerne tilbage til Bellahøj Kirke i tide til den traditionelle juletræstænding, der markerer det nye kirkeårs begyndelse.

Det er kl. 16 at både vandrere og alle andre mødes foran kirken, hvor Finney’s Jazzmen spiller op til julens sange og salmer. Når julens toner er klinget ud og træet står smukt og lyser i mørket, bydes der på gratis gløgg og julesmåkager – og så er december måned ellers skudt i gang i Bellahøj Kirke.