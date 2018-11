Kunstnerklubben2700 udstiller

I hele november måned udstiller Kunstner-klubben2700 udvalgte værker i en fællesudstilling i kulturhuset Pilegården

Af Dorthe Brandborg

Der er adgang i husets åbningstid. Kunstnerklubbens medlemmer udtrykker sig meget forskelligt – i akryl, olie, tusch eller andre medier og på lærred, papir, karton m.m. Vi maler alt fra det abstrakte, det naturalistiske til det naive – gerne i glade farver og forskellige formater.

Det vigtigste for os er glæden ved maleriet. Men inspirationen og sparringen i fællesskabet i vort atelier i EnergiCenter Voldparken er også meget betydningsfuld. Her mødes vi onsdag og lørdag. Udstillingen viser kun et lille udsnit af vore malerier, og derfor præsenterer vi flere på vor hjemmeside, www.Kunstnerklubben2700.dk, der også fortæller mere om klubben.

Vi håber rigtig mange har lyst til at komme forbi i Pilegården.