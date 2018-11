Letbanen et skridt nærmere

Visualisering af en letbane i Ruten i Tingbjerg. Foto: Illustration: Gottlieb Paludan Architects

En metro til Brønshøj-Husum har meget lange udsigter. Det gælder ikke for en letbane gennem Frederikssundsvej og Tingbjerg

Af Randi Salzwedell

På baggrund af rapporten ”udbygning af kollektiv infrastruktur i København 2” samt rapporten ”Letbane fra Nørrebro St. til Gladsaxe Trafikplads” har politikerne i Økonomiudvalget i Københavns Kommune indstillet til Borgerrepræsentationen, at der for alvor arbejdes videre med anlæg af en letbane fra Gladsaxe Trafikplads gennem Tingbjerg og ad Frederikssundsvej til metroen ved Nørrebro Station med mulighed for senere forlængelse af letbanen til Nørreport Station.

Næste skridt i tilblivelsen af en letbane vil være dialog mellem Transport-, Bygnings, og Boligministeriet, Gladsaxe Kommune og evt. Region Hovedstaden om igangsætning og finansiering af en dybdegående undersøgelse i form af et udredningsarbejde. En udredning af en letbane fra Gladsaxe Trafikplads, via Tingbjerg og Frederikssundsvej, til Nørrebro Station vurderes at koste 15-20 mio. kr.

Metro i syltekrukke

Kommunen har også undersøgt en mulig metrolinje til Brønshøj Torv fra Rigshospitalet. Hvor en letbaneforbindelse fra Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro Station koster 3 mia. kr. og en forlængelse til Nørreport Station koster yderligere 1,4 mia. kr. vil en metroforlængelse fra Rigshospitalet til Brønshøj Torv koste mindst 8,6 mia. kr.

Udover at en metroforbindelse vil være en del dyrere, vil den sandsynligvis først kunne blive etableret langt senere end kapaciteten ophører i busserne på Frederikssundsvej. Yderligere vil man ikke få løftet det nordlige Husum og Tingbjerg med højklasset kollektiv trafik, da det i rapporterne skønnes at være uforholdsmæssigt dyrt, og at det formodes, at der vil være for få passagerer til at videreføre metroen til disse områder.

I forbindelse med behandlingen i Økonomiudvalget var der ikke enighed om at lægge en metroløsning i syltekrukken. Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav derfor protokolbemærkning om, at de hellere så en metroløsning.

Letbane fra Gladsaxe til Nørrebro St.

8,7 kilometer – 16 stop

24 min fra Gladsaxe over Tingbjerg, Husum og Brønshøj til Nørrebro