March for julemærkebørnene

Kronprinsesse Mary er protektor for Julemærkefonden, der også får doneret overskuddet fra årets Julemærkemarch i Brønshøj. Julemærkefonden administrerer de fem Julemærkehjem, der årligt tilbyder ca. 700 børn et pusterum i hverdagen. Foto: Julemærkefonden

Så er det igen blevet tid til at invitere venner, familie og naboer med ud på en velgørende vandretur den første søndag i advent

Af Dorthe Brandborg

Søndag den 2. december er Kulturhuset Pilegården igen startsted ved den lokale udgave af årets julemærkemarch til fordel for de fem danske julemærkehjem. Man kan vælge mellem distancer på enten 5 eller 10 kilometer, som de fleste vælger at gå, men løbere er også velkomne, selvom der ikke er tidtagning.

Som deltager får man sig ikke alene en god omgang motion, frisk luft og udforsket bydelen midt i den søde juletid. Man støtter samtidig arbejdet på de danske julemærkehjem, hvor mere end 700 børn hvert år får hjælp. Starten går fra Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, hvor fra man kan begive sig ud på årets ruter i tidsrummet mellem kl. 9 og kl. 11.

Ruterne starter og slutter alle i Pilegården, hvor man blot skal være tilbage inden kl. 14 for at modtage sit diplom eller medalje for at have gennemført Julemærkemarchen. Startkort koster fra 30 kr. på dagen.

Vandretur gennem bydelens historie

Som et særligt lokalt tiltag er der også mulighed for at deltage i en lokalhistoriske byvandringer på lidt under 5 km. med start kl. 9.30. Her guider Helge Baun Sørensen fra Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev deltagerne rundt på en helt særlig rute, hvor man ser og hører om nogle af bydelens historiske pejlemærker.

Ruten tager cirka 2 timer, og der er kun plads til ca. 25 deltagere. Det koster 60 kr. inklusiv startkortet at deltage og man tilmelder sig på mail soeder@kk.dk og betaler kontant på dagen.

Julehygge ved målstregen

Når man har krydset målstregen kan man belønne sig selv med lune æbleskiver, glögg, varm kakao og pebernødder i Café Pilen.

Marchen afvikles af Kulturhuset Pilegården i samarbejde med Julemærkefonden og frivillige fra Hjerteforeningen og Danmission Genbrug i Husum.

Julemærkemarchen er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.