Meditation i Pilegården

Foto: Colourbox

Målet er ro, dyb afslapning og afklaring og det lyder jo tilstræbelsesværdigt i en tid, hvor hver 10. dansker oplever symptomer på stress

Af Dorthe Brandborg

Torsdag den 22. november kl. 19 byder en lokal meditationsgruppe på den første af tre hyggelige aftner i Kulturhuset Pilegården med meditation, foredrag og hygge på programmet.

Overskriften på de tre aftener er ”Indre frigørelse gennem meditation” og forløbets røde tråd er, at man gennem meditation lærer at vende hjem til sig selv ved at finde ro, afklaring og indsigt på daglig basis. Det er ikke nødvendigt at deltage i alle tre aftener, men en god idé for at få et sammenhængende indblik i de konkrete meditationsmetoder. Metoderne har fokus på dyb afslapning, hvor man åbner op og giver slip på uhensigtsmæssige tankemønstre.

Åben meditationsgruppe fokuserer på, at meditation skal være let og spændende at lære. Gruppen er drevet af en lyst til at videreformidle metoder til at stresse af og få en forbedret livskvalitet.

Gruppens meditationsudøvere har vidt forskellige baggrunde og tilgange til meditation og mødes i Energicenter Voldparken hver lørdag.

Det er gratis at deltage og foregår lokale 6 på 1. sal i Pilegården på Brønshøjvej 17.

Temaer til meditationsaftnerne

22. nov.: At vende hjem til sig selv

29. nov.: Det klare sind

6. dec: Åbenhed og frihed