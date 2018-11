Mesterlig blues og højt humør

Billetter kan købes på Pilegårdens hjemmeside. Koncerten er arrangeret af Music House Brønshøj med støtte fra Brønshøj Husum Lokaludvalg. Foto: Pressefoto

Onsdag den 14. november kl. 20 er der mesterlig musikalsk underholdning i Brønshøj

Af Dorthe Brandborg

Der venter en koncert med lune, hygge, gags og højt musikalsk niveau, når en bluestrio af et ganske særligt underholdende format og med store personligheder går på scenen sammen i Brønshøj. Big Creek Slim er at finde på guitar og vokal side om side med Peter Nande, der supplerer med sin vokal og mundharpe. Sidst men bestemt ikke mindst mønstrer trioen altid veloplagte Mik Schack, der både har et taktfast vaskebræt og velsmurt snakketøj parat.

Mik Schack

Har i mange år været ansat ved Danmarks Radio. Kendt blev han især, da hans radioprogram Hjemmeservice blev til et af danskernes favorit tv-programmer på DR. Det bliver på alle måder en underholdende aften, når Mik Schack byder på masser af snak og en god omgang vaskebræt, som han spiller så mesterligt, som kun en ægte Greve kan gøre det.

Big Creek Slim

Har nok Danmarks bedste blues stemme og en feelin’ lig de gamle Delta blues helte som Bukka White, Blind Willie Johnson, Howlin’ Wolf og John Lee Hooker. Big Creek Slim tryllebinder sit publikum. Når man hører ham synge, går det rent ind – er råt og nærværende.

Peter Nande

Er kendt som en udadvendt mundharpespiller og sanger. Han blev ”Årets Danske Blues Navn” i 2007 og har i gennem 25 år spillet landet tyndt – 100 % dedikeret til blues. Han står bag ”Blues Jamboree” og har udgivet en lang stribe roste bluesalbum.