Metro eller letbane? Overbud eller realisme

Af Anna Maria Hede Christensen og Finn Rudaizky. Begge medlemmer af Borgerrepræsentationen (DF)

Vi er tilhængere af, at de forskellige partier naturligvis lægger deres reelle ønsker frem. Det gælder selvfølgelig også et gammelt og rimeligt ønske om, at der også fra Brønshøj/Husum bør være en Metro-forbindelse bl.a. til Nørreport Station. Der er en absolut god tanke bag ønsket om, at hele byens befolkning får fornøjelse af den hurtige Metro.

Så vær ikke i tvivl, DF ønsker også Metro fra Brønshøj. Sagen er bare den, at vi synes, at vi samtidig bør orientere borgerne om, at der næppe vil kunne skaffes politisk flertal og absolut ikke de nødvendige penge fra stat og andre til en Brønshøj-Metro. Det er uretfærdigt. Ingen tvivl om det, men det er desværre politisk virkelighed. Den næstbedste løsning er så en letbane.

Og DF har i første omgang givet tilsagn om, at det skal undersøges, om det vil være en praktisk mulighed. Det skulle være en letbane fra Gladsaxe Trafikplads ved Ring 3 via Tingbjerg og Frederikssundsvej til Cityringen ved Nørrebro Station og efterfølgende forbindelse til Nørreport Station.

Vi håber på, at vi får en konstruktiv debat med de lokale borgere om fremtidens trafik. Og er der partier, som i valgkamp-stemning og bombastisk, kræver en Metro, velvidende, at der ikke kan skaffes offentlige midler til Brønshøj-Metroen, så tag lige og spørg din politiker, hvordan han skaffer pengene ?