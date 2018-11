Næsten 1 mio. kr. i overskud

Der er nu lavet regnskab for udarbejdelsen af et kommunalt idékatalog til et såkaldt samskabelsesprojekt omkring Vestvolden.

Af Erik Fisker

Der er nu lavet regnskab for udarbejdelsen af et kommunalt idékatalog til et såkaldt samskabelsesprojekt omkring Vestvolden. Formålet var at bidrage til at udvikle Tingbjerg-Husum til en grøn, aktiv og åben boligby.

Kataloget blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget i 2017 og dannede baggrund for et budgetnotat, der skal skulle indgå i budgetforhandlingerne. Til udarbejdelse af kataloget blev bevilget 1,5 mio. kr., men der blev kun brugt 580.000 kr. Mindreforbruget angives at skyldes mindre udgifter til rådgivning end forventet.