Nej til lukning af bemandede legepladser

Skandaler, fejlberegninger, talentløs og skødesløs håndtering i Enhedslisteborgmesterens teknik- og miljøforvaltning

Af Anna Maria Hede Christensen og Finn Rudaizky. Medlemmer af Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti

Skandaler, fejlberegninger, talentløs og skødesløs håndtering i Enhedslisteborgmesterens teknik- og miljøforvaltning, kan komme til at gå ud over Københavns 26 bemandede legepladser, som nu foreslås lukket!

Det er så håbløst et forslag, at man tager sig til hovedet. Skal det da virkelig gå ud over børnene, at kompetencen på teknik- og miljøområdet er så ringe ? I Dansk Folkeparti er vi ikke i tvivl. Det skal det absolut ikke. De populære bemandede legepladser skal fortsætte. Ved at lukke dem, vil man ødelægge mange børns muligheder for aktiviteter f.eks. efter skoletid, hvor forældrene er på arbejde.

DF vil på Københavns Rådhus kæmpe for bevarelse af legepladserne, men vi behøver borgernes støtte. Derfor protester mod forslaget. Kun åbenhed og fuld offentlighed vil medvirke til, at det tåbelige forslag tages af bordet.