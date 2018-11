Nørre Gymnasium fik besøg af Mette Frederiksen

S-formand Mette Frederiksen sammen med elever fra Nørre G. Foto: presse

Igen i år hører Nørre Gymnasium til blandt de gymnasier, som har flest aktive elever i Operation Dagsværk.

Af Erik Fisker

670 elever gav onsdag den 7. november en arbejdsdag til at støtte grønlandske unge, og det betyder, at gymnasiet også i år samler omkring 250.000 kr. sammen.

Nogle af eleverne arbejde på skolen, og de fik besøg af formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, som kvitterede for det stærke engagement, som er på Nørre Gymnasium.

Mette Frederiksen var især interesseret i at høre elevernes synspunkter på, at det pengene skulle gå til, var andre unge inden for Rigsfællesskabet.

Det havde tydeligvis sat tanker i gang hos eleverne, at der findes unge i Grønland, som har særligt behov for hjælp, og at der inden for egne grænser også kan være behov for en særlig indsats.