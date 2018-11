Ny bog om en unik politiker fra Brønshøj

Forfatter og journalist Thomas Larsen i samtale med Pia Olsen Dyhr. Foto: William Vest-Lillesøe

Thomas Larsen og Gyldendal udgiver bog om Pia Olsen Dyhr

Af Erik Fisker

I sidste uge blev der afholdt reception på Christiansborg i forbindelse med udgivelse af bogen ”Mønsterbrud og opbrud”, der handler om SF-formanden Pia Olsen Dyhrs opvækst, hendes vej ind i politik og giver en grundig beskrivelse af SF´s nyere historie, blandt andet deltagelsen i regeringen Helle Thorning-Schmidt og hendes valg til formand for SF i 2014, hvor hun afløste Anette Vilhelmsen.

Pia Olsen Dyhr er 47 år og bor med mand og tre børn på en stille villavej i Brønshøj. Hun har været medlem af Folketinget siden 2007 og er opstillet og valgt i Brønshøj-kredsen, hvor hun ved valget i 2015 fik 9.575 personlige stemmer. Pia Olsen Dyhr er uddannet cand.scient.pol. og har tidligere arbejdet i Danmarks Naturfredningsforening.

Det lå ikke helt i kortene, at Pia Olsen Dyhr skulle blive en central og ledende politiker. Pia Olsen Dyhr voksede op i Vallensbæk på Københavns Vestegn i et socialt boligbyggeri med sin lillebror, en mor der var rengøringsassistent og en alkoholiseret far, der var førtidspensionist. Bogen er et portræt af en kvinde, hvis liv på det personlige plan har været præget af sociale mønsterbrud og på det politiske plan af de dramatiske opbrud, der har kendetegnet venstrefløjen og SF i de sidste årtier.