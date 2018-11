Ny brætspilcafé i Pilegården

Snart bliver folien brudt på de nyindkøbte spil til Pilegårdens månedlige brætspilscafé. Foto: Kulturhuset Pilegården

De mørke måneder nærmer sig, og det er den helt rette tid til finde et godt brætspil frem. I Kulturhuset Pilegården ser en ny gratis brætspilcafé dagens lys onsdag d. 7. november kl. 19-22

Af Dorthe Brandborg

Den lokale brætspilsekspert og -guru Patrick har med stor ildhu og entusiasme udvalgt en masse gode brætspil, som er blevet indkøbt og står klar til de faste månedlige brætspilaftner i caféen. Uanset om man er inkarneret spillenørd eller kun lige har lært Ludo og 500, så er man meget velkommen. Der er plads til alle uanset alder og evner.

Man kan invitere sin bedste spilleven med, udfordre sin bedstemor, søster, date eller veninde. Man kan også bare dukke op selv og dyste mod andre.

Hører man blandt dem, som finder det en anelse kedeligt at terpe alle reglerne, når man skal lære at spille et nyt spil, så er der godt nyt. Til brætspilaftnerne kan man altid bare spørge Patrik, som sørger for at alle kommer godt og hurtigt i gang med spillene.

Kommende

brætspilaftener:

Ons. 7. nov. kl. 19-22

Tor. 13. dec. kl. 19-22

Tir. 22. jan. kl. 19-22