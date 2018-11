Franciska Rosenkilde. Foto: presse

Torsdag i sidste uge valgte Københavns Borgerrepræsentation ny Kultur- og Fritidsborgmester i stedet for Alternativets Nico Grünfeld

Af Erik Fisker

Torsdag i sidste uge valgte Københavns Borgerrepræsentation ny Kultur- og Fritidsborgmester i stedet for Alternativets Nico Grünfeld, der stoppede efter en række uheldige sager. Alternativets (og københavnernes) nye borgmester blev den 42-årige Franciska Rosenkilde, der blev valgt ind i Borgerrepræsentationen sidste år.

Franciska Rosenkilde fik 97 af de 188 stemmer der blev afgivet af medlemmerne af Alternativet i København ved et valgmøde.

– Jeg er så stolt af at I har valgt mig til at stå i spidsen for det her pissevigtige projekt – nu skal vi fandme have gang i en bæredygtig udvikling, sagde den nye kulturborgmester ifølge Vanløse Bladet.

Franciska Rosenkilde bor på Amager og er uddannet geograf.