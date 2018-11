Ny REMA 1000 på Frederikssundsvej

Forretningen holder åbent fra kl. 7 til 22. Foto: ef

Torsdag i sidste uge åbnede nyeste skud på stammen af supermarkeder på bydelens hovedstrøg

Af Erik Fisker

– Jeg har glædet mig til at åbne forretningen i bydelen, sagde købmand Bettina Wuust Lohse, da hun bød velkommen til de ventende kunder og erklærede den nye forretning for åben. Mange kunder var mødt frem, og der var kaffe, roser og smagsprøver – og en overraskende stor forretning.

– Jeg og resten af mit team glæder sig utrolig meget til at byde kunderne velkommen i en butik, hvor kunden altid er den øverste chef. Det er vigtigt for mig, at der altid er en god stemning i butikken, hvor man kan snakke med alle om løst og fast. Den daglige dialog med kunden er noget, vi skal dyrke. Vi skal være dem, der husker de vigtige ting i stamkundernes hverdag, og spørger ind til, hvordan deres weekend har været, siger købmand Bettina Wuust Lohse.

Trængte til nye udfordringer

– For fem år siden skulle der ske noget nyt. Jeg havde været butikschef på en tankstation i 12 år, og jeg trængte til nye udfordringer. Jeg søgte en stilling som købmand i REMA 1000, men havde brug for mere supermarkedserfaring, så fra 2012 til 2017 brugte jeg i Føtex, Netto og Fakta for at klargøre mig til jobbet som købmand i en REMA 1000, siger købmand Bettina Wuust Lohse, der senest var REMA 1000 købmand på Amager.

For Bettina var planen altid at blive købmand i REMA 1000. Det var især REMA 1000s franchise-koncept, der trak, og tanken om at få lov til at drive sin helt egen butik.

– Jeg har altid gerne ville have mit eget. I REMA 1000 er det min butik, og jeg kan tilpasse butikken til lokalmiljøets ønsker og behov. Det sætter jeg stor pris på. Det er også nemmere at motivere sine medarbejdere og skabe en god kultur i butikken, som kunden forhåbentligt kan mærke, siger Bettina.

Bettina Wuust Lohse og REMA 1000 har indgået aftale med naboen Radiometer om anlæg og anvendelse af et større område med 50 parkeringspladser. Aftalen betyder, at parkeringspladserne anvendes af Radiometer indtil kl. 15, hvorefter REMA 1000´s kunder kan bruge pladsen frem til lukketid kl. 22.