Om Tove Ditlevsen i Brønshøj Kirke

Lotte Andersen og Anna Brønsted. Foto: Martin Seier Pedersen

Lotte Andersen og Anna Brønsted synger om kærlighed

Af Erik Fisker

Det handler om forfatteren og digteren Tove Ditlevsen, når der søndag den 25. november, kl. 17 er skumringsgudstjeneste i Brønshøj Kirke.

– Tove Ditlevsen var en digter, som talte direkte ind i sin samtid. Hendes digte og romaner omhandlede de problematikker og temaer, som mennesker kæmpede med i det daglige, siger sognepræst Mia Lund Rao, der står for gudstjenesten.

Det er Lotte Andersen enig i. Sammen med Anna Brønsted vil hun synge nogle af Tove Ditlevsens tekster og oplæse nogle af hendes digte.

– Jeg fik ørerne op for Tove Ditlevsen allerede som 13-14-årig, hvor jeg selv begyndte at spille guitar. Det lå lige for at sætte musik til hendes tekster. Udover at rime ramte de lige ind i hjertekulen på mig, fordi de handlede om kærlighed og om at blive voksen, siger Lotte Andersen.

For hende er Tove Ditlevsen, der sidste år kunne være fyldt 100 år, stadig aktuel.

– Hun har en ret så bramfri måde at beskrive det at være kvinde på. Hun klynker ikke og føler sig ikke som et offer. Men hun tog sit køn meget alvorligt og brugte det. Det kan alle bruge og lære af i dag, især de unge kvinder. Hendes digte pulserer stadig. Det vil vi vise ved gudstjenesten, hvor vi vil kredse om kærlighed, også den ulykkelige kærlighed, siger Lotte Andersen.

Musikalsk vil Lotte Andersen og Anna Brønsted blive bakket op af Martin Seier Pedersen på klaver.