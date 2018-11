Operetter, musicals og syngespil

Aftenens viceværter er Lena Saul og Klaus Helsøe.

Visens venner mødes fredag den 23. november kl. 19.30 Kulturhuset Pilegården

Af Dorthe Brandborg

På de skrå brædder har sang og musik altid spillet en meget vigtig rolle, og mange af vore evergreens stammer netop fra syngespil, operetter og musicals. På viseaftenen i november præsenteres en perlerække af disse populære viser hentet fra både ind- og udland.

Tænk bare på ”My Fair Lady”, ”Annie Get Your Gun”, eller ”Sound of Music”, ja, så begynder man straks at nynne nogle af de kendte temaer fra disse teaterstykker. Men vi kan skam også i Danmark. Vi skal bl.a. lytte til viser som ”Skøn jomfru luk dit vindue op”, ”Erindrer De, det var i Kongens Have” og ”På min lysegrønne ø” samt nyere viser ikke mindst hentet fra nogle af de mange musicals, som Sebastian har skrevet.