Overfald ryster Brønshøjs ledelse

Så festligt var det også i kampen mod B93 - og sådan skal det helst være en hel kamp igennem. Foto: Christian Ove Carlsson.

En af fodboldklubbens frivillige sikkerhedsvagter blev overfaldet under efterårets sidste hjemmekamp

Af Jan Løfberg

Meget utraditionelt gik Brønshøj Boldklubs bestyrelsesformand Jan Juul Jørgensen frem på klubbens hjemmeside med følgende meddelelse under overskriften ”Sådan noget vil vi aldrig mere se på Tingbjerg Ground:

”Under hjemmekampen i lørdags mod B93 havde nogle personer valgt at medtage nogle røgpatroner, som blev fyret af over to gange. Efter det var sket første gang, henvendte Steen Jørgensen, supporternes formand, sig til de pågældende og bad dem om at holde op med at gøre det.

Alligevel gjorde de det en gang til. Derfor valgte to af vores egne frivillige sikkerhedsvagter at gå op på tribunen for at tage en stille og rolig snak med de omtalte personer for at gøre dem opmærksom på, at de skulle holde op med at tænde yderligere røgpatroner.

Desværre eskalerede tingene sig herefter, og personerne fik lagt Oliver Hansen ned og en tog sågar kvælertag på ham – en anden var klar til at nikke sikkerhedschef, Claus Stockmann, en skalle – politiet blev tilkaldt.

De involverede personer blev heldigvis alle efterfølgende anholdt af politiet og klubben har fået deres navne.

Det skal understreges – de nævnte personer vil aldrig igen få adgang til Tingbjerg Ground. Vi er rystede over, at en af vores frivillige kan blive udsat for vold under en fodboldkamp, hvor vi alle trygt selvfølgelig skal regne med, at kampe på Tingbjerg Ground kan overværes i god ro og orden, og vi alle kan have det sjovt.

Vi skal i den grad værne om vores mange frivillige, og vi håber at der er tale om en enkeltstående episode, således at vi aldrig nogensinde mere skal opleve noget tilsvarende under en af vores hjemmekampe – lad os sammen sørge for, at det aldrig kommer til at ske igen. De bedste hilsner til Oliver Hansen med ønsker om både hurtig bedring og snarlig helbredelse.”

Træningskampe

Divisionsholdet har allerede arrangeret de kommende træningskampe i jubilæumsåret 2019.

Spillerne har første træning 12. januar, og den første træningskamp er imod FC København i en eller anden udformning den 15. januar kl. 17 i Tingbjerg. Den 26. januar spiller hele 1. og 2. holdstruppen mod HB Køge og Fix (reserverne). Derefter følger fem træningskampe mod hhv. KFUM (29/1), Husum (2/2), Frem (5/2), FC Nordsjælland (23/2) og Skovshoved (2/3), inden sæsonstart den 10. marts på udebane mod Avarta.