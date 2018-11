På fredag begynder julen på Brønshøj Torv

Brønshøj Kirkes børne-og pigekor vil igen i år synge julen ind i hjerterne. Foto: DB

Traditionen tro tændes lysene på juletræet på Brønshøj Torv på fredag den 30. november kl. 16.30

Af Dorthe Brandborg

Julen starter for alvor , når der i bydelen tændes det store juletræ. Det er formanden for Brønshøj Torvs juletræ, Lars Hornum, der igen i år har stået for, at der står et træ på torvet og det er også ham, der har sat eftermiddagens program sammen.

Brønshøj Kirkes børne- og pigekor synger nogle af julens glade salmer og det bliver også muligt selv at få rørt sangmusklen, når julemanden inviterer til fællessang. Sognepræst i Brønshøj Kirke Peter Nejsum taler over julens glade budskab inden, Julemanden får lov til at tænde lyset på det smukke træ.

Rotary Brønshøj sælger dejlig varm gløgg og der bliver delt godter ud til børnene.