På Husum Skole lytter de til børnene – alle bør følge deres eksempel

Af Anne Mette Friis, Børne- og Ungechef hos UNICEF Danmark

Alle kender Mors Dag og Fars Dag – dagene, hvor man kan takke sine forældre og sende dem en lille ting eller chokolade. Færre har nok hørt om Børnenes Dag, og det er en skam. Den løber af stablen hvert år den 20. november, dagen hvor FN’s Børnekonvention blev vedtaget for knap 30 år siden.

Men hvad skal man dog give børn på Børnenes Dag? De fleste danske børn har jo så meget legetøj, at det er svært at bane sig vej til deres værelser. Og chokolade … nej vel? Enhver, der har stået i en ”bland selv”-slikbutik på en fredag, ved at de får rigeligt.

Men der er noget, de fleste børn har for lidt af: Muligheden for at blive hørt og få indflydelse på beslutninger, der angår dem selv. For desværre har vi voksne ofte vanskeligt ved at tage børn alvorligt som eksperter i deres eget liv. Når der diskuteres børneopdragelse, folkeskolereform, stigningen i psykiatriske diagnoser blandt børn og unge, regler for mobilbrug i skolen, er det de voksne, der har ordet. Vi taler om børn, ikke med dem.

På Husum Skole er man i fuld gang med at lave om på det. Skolen er UNICEF Rettighedsskole, og det betyder, at eleverne er med til at træffe alle beslutninger, der vedrører dem.

Betyder det, at børnene bestemmer alt på skolen? Nej, men de høres i sager, der vedrører dem, og deres holdning tages alvorligt. Erfaringen er, at det højner børnenes trivsel og gør dem bedre til at give hinanden plads.

Så lad os fejre Børnenes Dag ved at give børnene ordet og øve os i at lytte. Det vil være et skridt på vejen til et mere børnevenligt samfund.