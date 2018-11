Planlæg dig ud af julens økonomiske pres

SPONSORERET INDHOLD: Juletiden er fantastisk, fordi vi giver os tid til at bruge mere tid med vores nærmeste. Men juletiden kan også være stressende og dyr - endda meget dyr! Hvis du ikke allerede har lagt en plan for, hvordan finanserne skal hænge sammen i juletiden, kan du med fordel begynde nu. For hvis du lægger en plan, føles det langt mindre stressende at skulle forholde sig til økonomien, fordi du får det nødvendige overblik og oplever kontrol.

Af SPONSORERET INDHOLD:

Juletiden er fantastisk, fordi vi giver os tid til at bruge mere tid med vores nærmeste. Men juletiden kan også være stressende og dyr – endda meget dyr! Hvis du ikke allerede har lagt en plan for, hvordan finanserne skal hænge sammen i juletiden, kan du med fordel begynde nu. For hvis du lægger en plan, føles det langt mindre stressende at skulle forholde sig til økonomien, fordi du får det nødvendige overblik og oplever kontrol.

Læs med her for at blive klogere på, hvordan du kan lægge en fornuftig plan over julens forbrug.

1. Få overblik over dit rådighedsbeløb

Indled juleshoppingen med at få et overblik over din privatøkonomi – nærmere bestemt dit månedlige rådighedsbeløb. Når du skal finde dit rådighedsbeløb, kræver det at du først og fremmest lægger et udførligt budget over dine indtægter og udgifter. Når du har fratrukket alle udgifter fra din indtægt, ved du hvor mange penge du har til rådighed i løbet af måneden.

Fordi julemåneden er så dyr som den er, vil du muligvis opleve at dit månedlige rådighedsbeløb ikke rækker. Derfor sparer mange danskere op i løbet af hele året, for at få råd til den helt rigtige julegave til familiemedlemmerne. Har du ikke mulighed for at trække penge fra opsparingen, skal du om nogen være klar med et budget for årets juleindkøb, og ikke mindst en plan for, hvor du finder den rette gave til den bedste pris.

Rækker pengene stadigvæk ikke til årets juleindkøb?

Hvis pengene ikke rækker, er der mulighed for at låne et mindre beløb online. Men sørg for at være fornuftig, når du søger et lån.

For at finde det helt rette lån, kræver det et overblik over lånemarkedet. For at få overblik, kan du med fordel sammenligne lånene på markedet via en sammenligningstjeneste som Fair-laan.dk. Siden har til formål at gennemsigtiggøre lånemarkedet, samt at hjælpe dig i retning af det bedste lån til dig og din situation.

2. Læg et budget for årets juleindkøb

En anden måde, hvorpå du kan planlægge dig til en mere fornuftig økonomi i julemåneden, er ved at lægge et budget over årets juleindkøb. Ved at lægge et budget, ved du hvor mange penge julegaverne vil koste dig og samtidig vil du formentlig opleve, at det bliver lettere at holde sig til et bestemt beløb. Grunden til at det bliver lettere at holde sig inden for det planlagte beløb, er fordi du sort på hvidt ser, hvad det vil gøre ved din økonomi, hvis du overskrider budgettet.

Når du lægger budgettet, er det vigtigt at du først finder ud af, hvor mange personer du skal give gave til. Først når du ved hvor mange gaver du skal købe, kan du begynde at sætte et beløb på hver gave. Husk på, at du hele tiden skal tænke inden for rammerne af dit rådighedsbeløb.

3. Søg efter de bedste tilbud

Op til juleaften kører de fleste butikker og kæder med tilbud i en eller anden grad. Så hvis du arbejder med et stramt budget, kan du med fordel planlægge dine juleindkøb hjemmefra, og på forhånd søge efter tilbud på varen du påtænker at give i gave. På den måde kan du få råd til at give din familie det, de ønsker, men til en lavere pris end normalt.

Mange butikker kører med 20% på udvalgte varer, og på dage som “Single Day” og “Black Friday” kan du med stor fordel spare mange penge på dine juleindkøb. Black Friday er i dag så stort i Danmark, at der er penge at spare i en hel uge i slutningen af november.