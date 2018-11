Poetisk koncert med cello og orgel

Lea Havelund Rasmussen med sin cello. Foto: presse

Søndag 11. november kl. 15 er der koncert i Brønshøj Kirke

Af Randi Salzwedell

Organist ved Brønshøj Kirke, Bente Kiil Toftegaard, vil sammen med cellist Lea Havelund Rasmussen spille et blandet program med bl.a. klassikere som ”Ave Maria” af Bach/ Gounod og Vocalise af Rachmaninoff. Som et større orgelværk kan man høre Bachs store Passacaglia og Fuga i c-mol. En lang variation over et spændingsfyldt tema, som er gennemgående i hele værket.

Det giver en både meditativ og fremadstræbende karakter. Det er et værk, hvor Bach bl.a. viser sin store fantasi, og viser hvor meget en enkel melodi kan inspirere i både harmoni og melodier.

Programmet indeholder musik og klange, der på en smuk og meditativ måde understreger efterår og allehelgen.

Som noget helt særligt vil man også kunne høre Leas egen musik, hvor hun både som cellist og sanger, skaber et helt nyt poetisk og virtuost univers, hvor hendes sangstemme blander sig med celloen. Hun er en kreativ og alsidig musiker uddannet ved Det fynske Musikkonservatorium og Musikhögskolan i Malmö.

Der er lagt op til en koncert med varme, poesi og nye måder at høre cellomusik på.