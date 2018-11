På mødet i Teknik- og Miljøudvalget mandag i sidste uge skulle udvalget tage stilling til en indstilling fra forvaltningen om at give byggetilladelse

Af Erik Fisker

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget mandag i sidste uge skulle udvalget tage stilling til en indstilling fra forvaltningen om at give byggetilladelse til opførelse af et spejderhus på grunden ved Brønshøj Vandtårn. Punktet blev dog trukket fra dagsordenen, da en part i sagen havde bedt om udsættelse efter at en anmodning om aktindsigt ikke var blevet håndteret korrekt af forvaltningen.

Det forventes, at sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget inden årsskiftet.