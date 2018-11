Radiometer giver julehjælp til lokalområdet

I Tingbjerg-Husum har Radiometer valgt at donere knap 50.000 kroner til Røde Kors’ julehjælp – det svarer til hjælp til alle de lokale familier, der fik julehjælp sidste år

Af Erik Fisker

Hvert år i december deler Røde Kors julehjælp ud til familier, der har behov for lidt økonomisk støtte til julehyggen. I Tingbjerg-Husum var der sidste år 59 familier, som modtog julehjælp i form af et gavekort på 800 kroner til en dagligvarebutik.

– Det er vigtigt for os, at økonomisk trængte familier i vores lokalområde også har muligheden for en god jul. Derfor har vi nu valgt at give denne donation til Røde Kors, siger administrerende direktør for Radiometer Henrik Schimmell. Radiometer støtter flere organisationer og initiativer i lokalområdet.

Røde Kors: Vigtigt med lokal opbakning

Hos Røde Kors er den store donation fra Radiometer et meget kærkomment bidrag til julehjælpen.

– I løbet af seks år er uddelingen af julehjælp på landsplan steget med mere end 525 procent, og i år forventer vi, at 11.000 familier har brug for vores hjælp. Det er en stor gave, når lokale virksomheder vælger at samarbejde med os, så vi kan sikre den rigtige hjælp til trængte familier, siger udviklingschef Ole Abildgaard Mikkelsen fra Røde Kors Hovedstaden, som uddeler julehjælp til blandt andre familier fra Tingbjerg-Husum.

Man kan ansøge om julehjælp hos Røde Kors Hovedstaden frem til 30. november på www.hovedstaden.drk.dk. Der gives svar den 5. december, og julehjælpen udleveres midt på måneden.

Radiometer blev etableret i 1935.

Radiometer producerer en omfattende række af kliniske måleinstrumenter til analyse af blodprøver og udstyr til overvågning af kritisk syge patienter.

Radiometer flyttede i 1995 til Åkandevej 21 i Husum.