Reclaim the Hood-teamet sammen med andre unge på Ungdommens Folkemøde. Foto: Foto Marie Bredager

Unge fra Husum, Tingbjerg og Utterslevhuse vil styrke de unges handlemuligheder

Af Erik Fisker

Der deltog i alt otte unge fra Tingbjerg/Husum i Ungdommens Folkemøde, der blev afholdt i efteråret. Her deltog de i den årlige demokratifestival for unge under overskriften ” Reclaim the Hood” (genvind kvarteret) med dialog og fotoudstilling.

De unge håber, at de med det nye initiativ kan rykke ved negative opfattelser og myter og inspirere andre unge til at dele deres version af virkeligheden i landets udsatte boligområder.

Berfin Özcan på 21 år og Iman Chouikhi på 22 år er med i det lokale projekt.

– Vi vil tage ordet og være med til at fortælle de gode historier. Vi er trætte af hele tiden at blive talt om og mødt med fordomme, siger Iman, der underbygger sin pointe med en fotoudstilling, der viser bydelens grønne områder, legende børn og mænd, der spiller skak. Billeder, der efter hans opfattelse ikke matcher det gængse mediebillede af bydelen.

Berfin og Iman repræsenterer den store procentdel af unge fra Tingbjerg, som sjældent portrætteres i medierne. Berfin tager enkeltfag og arbejder for at forhøje sit snit fra studentereksamen, så hun kan læse psykologi på Københavns Universitet, og Iman er i gang med sin kandidat i Sundhed og Informatik samme sted. Begge er begejstrede for at være en del af projektet – også fordi der opstår nye venskaber på tværs af bydelene.

Formålet med projektet og de unges deltagelse i Ungdommens Folkemøde, er at styrke de unges handlemuligheder, følelse af inklusion og medborgerskab – foruden det får de unge mulighed for at indgå i et positivt og udbytterigt fællesskab på tværs af bydele.

Reclaim the Hood er unge fra Husum, Tingbjerg og Utterslevhuse i alderen 15-25 år. Projektet er støttet af Tingbjerg-Husum Partnerskab og deltager i folkemøderne frem til 2020.