Ringere betjening af Husum Station

Af Erik Fisker

S-tog linje H stopper ikke længere på Husum Station, når den nye køreplan for S-togene træder i kraft natten mellem den 9. og 10. december. Det bliver derfor kun linje C, der kan betjene passagererne på Husum Station. Det oplyser DSB, der samtidig begrunder ændringen med hensynet til at undgå forsinkelser andre steder, samt at der er et nyt signalsystem på vej.