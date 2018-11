Spejderne sælger juletræer ved vandtårnet

Spejderne fra B21B har igen fundet plads på vandtårsgrunden til at sælge juletræer.

Af Erik Fisker

Overskuddet fra juletræssalget går udelukkende til det planlagte spejderhus, som spejderne håber på kan stå klar på vandtårnsgrunden næste år ved juletid.

– Vi er rigtig glade for den store opbakning vi får fra Brønshøj. Vi har i år igen købt masser af flotte nordmannsgraner fra det nordjyske i alle størrelser, samt pottetræer og håber på en ligeså stor opbakning i år, som de foregående år, lyder det fra spejderne.

Fra 1. december til og med 23. december vil der stå forældre, børn og unge spejdere som frivilligt lægger masser af kræfter i her for at tjene penge ind til spejdergruppen.

Priserne er de samme som de foregående år, og der er åbent weekender fra kl. 10-17, hverdage til og med torsdag 20. december kl. 17-19 samt fredag 21. december til søndag d. 23. december fra kl. 10-17.