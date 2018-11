Stadions enmandshær Casper Wager mod Furesø. Det var en lige kamp - Casper scorede 13 mål, Furesø 15. Foto: Christian Ove Carlsson.

Ny storsejr til Stadion, hvor især højre back Casper Wager strålede

Af Jan Løfberg

13 mål på 16 forsøg. Stadions højre back Casper Wager stod for næsten halvdelen af Stadions 27 mål mod Furesø, hvor målmand Dennis Vestergaard Larsen og forsvarsspillerne Magic, Kasper Møller sammen med netop Wager udgjorde en stærk trio i Stadions velfungerende defensiv. Furesø blev sendt hjem med en sæk på 27-15. Før kampen ville Furesø være rykket op på tredjepladsen i tilfælde af sejr, men den var de aldrig i nærheden af søndag eftermiddag i EnergiCenter Voldparken Hallen.

I de første tre kvarter fik Furesø kun scoret otte gange. Derfor røg Stadions cheftræner Thomas Schou efter eget udsagn ”lidt op i det røde felt – arbejdet skal gøres færdigt, men vi gik fra 5. og ned i 3. gear,” sagde han. På ti minutter – fra. Det 45. til 55. minut – lykkedes det Furesø at score syv mål.

– Casper Wager var naturligvis i fint spillehumør. Og jeg glæder mig over, at vores 3-2-1-defensiv er kommet på plads. Det er også fint, at vi vinder så stort mod vores direkte konkurrent til tredjepladsen på den korte bane, siger Thomas Schou.

På søndag kl. 16.30 skal Stadion spille ude mod Næstved/Herlufsholm i Herlufsholms Idrætscenter. De har fået tilgang af Jacob Reppien Zøhner-Pedersen og Daniel Twisttman Hansen fra 1. divisionsklubben HØJ, og siden har klubben klaret sig hæderligt:

– Men vi må simpelt hen ikke tabe frem mod jul, selv om de to udekampe mod Næstved/Herlufsholm og Dalby naturligvis kræver, at vi spiller op til vores bedste. Hjemmekampen mod Team Sydhavsøernes 2. hold søndag i næste uge skal også vindes, eftersom deres 1. hold spiller samtidig, siger Thomas Schou.