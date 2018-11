Verdenssprog

Bent Jensenius, der er pensioneret sproglærer (engelsk, spansk, tysk), lærte esperanto ved selvstudium i en alder af 55 år.

Af Dorthe Brandborg

Kom og hør om Volapyk og andre plansprog. Formand for Københavns Esperanto-Klub Bent Jensenius fortæller om Esperanto og andre plansprog torsdag den den 8. november kl.17.00.

Der findes 6000-7000 såkaldte etniske (nationale, naturlige) sprog som dansk, engelsk, spansk osv.

Det påstås, at 98% af de mennesker, der taler et konstrueret sprog, taler esperanto. Foredraget vil bl.a. be- eller afkræfte denne påstand.

Der er gratis adgang og kaffe på kanden.

Derudover findes der ca. 1000 såkaldte plansprog (konstruerede sprog, kunstsprog). Det er dog kun nogle af disse, der er beregnet til international kommunikation, og det er dem foredraget handler om: tidligere filosoffer, volapük, esperanto, ido, latino sine flexione, novial, Basic English, interlingua, George Bernard Shaws specielle alphabet o.a.

