Vil ændre fredningen af Bellahøjmarken

Bellahøjmarken set fra sydøst. Til venstre restaurant Bellahøj og i midten højhusene fra 1950-erne. Foto: Kaj Bonne

En bred aftale i Folketinget står bag, at en ændring af fredningen af Bellahøjmarken skal sikre en moderne helårs-åben campingplads – og en lidt anden mark

Af Erik Fisker

Det er langtfra første gang, at der rejses krav og forslag om at ændre fredningen af Bellahøjmarken. I forbindelse med Københavns Kommunes kuldsejlede planer om at bygge 2.500 boliger på Ørested Fælled udarbejdede kommunens økonomiforvaltning en uddybende rapport, hvor der udpeges fem andre mulige placeringer af nyt boligbyggeri i kommunen.

Et af disse områder var Bellahøjmarken – på trods af at marken er fredet. Det skønnes, at planerne om boligbyggeri på Bellahøjmarken er lagt i skuffen – i hvert fald indtil videre.

Fredningen skal ”tilpasses”

Nu har regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF indgået en aftale, der blandt andet skal hjælpe Københavns Kommune med en manglende salgsindtægt på 1,9 mia. kr. til By & Havn, da der blev opgivet af bygge på Ørestad Fælled. Aftalen betyder, at By & Havn kan udvikle en række andre arealer i kommunen, samt at der anlægges et helt nyt boligområde på et opfyldt areal ud for Amager.

I den forbindelse skal det såkaldte ”campingareal” på Vejlands Allé på Amager udlægges til boligbyggeri, og derfor skal ændringen af fredningen af Bellahøjmarken give muligheder for at den eksisterende campingplads på Bellahøjmarken kan opgraderes med moderne og tidssvarende campingfaciliteter – og være helårs-åben.

Fredningen og Grøndals Multicenter

I 1958 rejste Danmarks Naturfredningsforening fredningssag for den dengang 22 hektar store Bellahøjmarken, der er omgivet af Hvidkildevej, Hulgårdsvej, Borups Allé, og som siden forrige århundredskifte har været i kommunens eje. Fredningspåstanden gik i det væsentlige ud på, at arealet skulle bevares i dets hidtidige tilstand og være tilgængeligt for offentlighedens rekreative udnyttelse.

Under sagens behandling medførte gadeudvidelser og anlæg af et grønt område ved Bellahøjbadet, at fredningssagen blev begrænset til at omfatte godt 19 hektar.

Fredningens formål var, at sikre at i det mindste en så stor del af Bellahøjmarken, som nu er grønt område, altid vil være et offentligt tilgængeligt grønt område med karakter af fælled.

I 1962 blev der, på trods af fredningen, givet en dispensation til midlertidigt at bygge et udstillingscenter, indtil Bellacentret på Amager ville stå færdigt i 1975. Fredningsnævnets dispensation blev givet på det vilkår, at hallerne skulle fjernes inden udgangen af 1973, og hallerne er opført på en sådan måde, at de kan nedtages og genopføres andetsteds.

Fjernelsesfristen blev senere forlænget til udgangen af 1977 og i 1981 blev kravet om nedtagelse af hallerne helt opgivet.

I 1975, da Bellacentret stod færdigt, var der åbenbart opstået et nyt behov, nemlig behovet for idrætsfaciliteter, hvorefter centret blev bygget om til det, der i dag er Grøndal Multicenter.