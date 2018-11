Vind billetter til ny dansk film

Fridthjof Film står bag efterårets store danske kærlighedsdrama I KRIG & KÆRLIGHED, som lige har fået landsdækkende biografpremiere

Af Dorthe Brandborg

Filmen I KRIG & KÆRLIGHED, der er inspireret af virkelige hændelser, belyser et hidtil overset men ikke desto mindre vigtigt kapitel af Danmarkshistorien, nemlig 1. Verdenskrig og de dansksindede sønderjyder, som gik i krig under ’falskt flag’ dengang vores sydlige grænse tilhørte Tyskland – en del af vores historie som ikke er blevet skildret på film siden stumfilmperioden. Mange danske historikere kalder med rette krigen for ’den glemte krig’ hvor mere end 30.000 sønderjyder kæmpede i tysk uniform og over 6.000 af dem blev dræbt.

Filmen er instrueret af Kasper Torsting og produceret af Ronnie Fridthjof der også fik ideen til filmen.

De to har sammen skrevet manuskriptet til filmen der har et solidt cast med Sebastian Jessen, Rosalinde Mynster, Thure Lindhardt, Natalie Madueño, Ulrich Thomsen og Game of Thrones- stjernen Tom Wlaschiha i de bærende roller.

“I Krig & Kærlighed er et episk og brutalt kærlighedsdrama, der stiller spørgsmålet: Hvor langt er du villig til at gå for at redde dit liv, dit ægteskab og din ære? Og hvor langt kan relationen mellem to, der elsker hinanden egentlig strækkes?

I samarbejde med Fridthjof Film kan avisen nu udlodde 1×2 billetter til filmen.

